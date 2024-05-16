Институт развивающихся экономик Центробанка Финляндии (BOFIT) представил отчет с анализом причин инвестиционного бума в России. В 2022 году инвестиционный рост был вызван увеличением бюджетных расходов, вложениями в строительство транспортной, а также складской инфраструктуры и добычу нефти и газа в западной Сибири. О чем еще говорится в документе — в материале RTVI.

Заметный рост инвестиций

Аналитики отметили, что рассмотрели недавний инвестиционный бум в России, зафиксированный в данных Росстата. Хотя показатели роста могут быть неточными, российские инвестиции в последние годы «явно увеличились», говорится в документе.

Исследование BOFIT показало, что в период с 2022 по 2023 год факторы, влияющие на рост инвестиций, изменились. В 2022 году рост инвестиций происходил в основном за счёт увеличения бюджетного финансирования. Также активно строилась транспортная и складская инфраструктура, особенно в регионах, граничащих с Украиной, и на территориях, где размещена оборонная промышленность. Кроме того, инвестиции были направлены в горнодобывающую отрасль, в частности, в добычу нефти и газа на западе Сибири.

В 2023 году компании стали больше вкладывать в основной капитал за счет собственных средств. Особенно активно инвестиции направлялись в обрабатывающую промышленность, особенно связанную с военными действиями.

Инвестиции в горнодобывающую отрасль и разработку карьеров сместились в восточную часть Сибири.

В последние годы значительно выросли инвестиции в интеллектуальную собственность, но они по-прежнему составляют лишь малую долю от общего объема инвестиций.

Доля иностранного финансирования в инвестициях в России всегда была небольшой, но в последние годы сократилась до совсем незначительного уровня, говорится в отчете института.

Факторы роста инвестиций

В 2022 году наблюдался значительный рост строительной активности. При этом основным фактором роста было инфраструктурное строительство, а не жилищное. В 2023 году роль строительства как драйвера инвестиций уменьшилась, в то время как инвестиции в машиностроение стали более значимыми.

В отчёте говорится, что Москва, которая долгое время была основным фактором роста инвестиций, в 2022—2023 годах сдала свои позиции. Наибольшее влияние на рост инвестиций в 2022 году оказали Тюменская область, Краснодарский край и Ростовская область.

В 2023 году перечень регионов, лидирующих по росту инвестиций, вновь изменился: роль Тюменской области снизилась, возросла роль дальневосточных регионов (Амурская область, Хабаровский край и Якутия). Драйверами роста инвестиций стали также Нижний Новгород и Татарстан.

В 2022—2023 годах горнодобывающая промышленность стала одним из главных драйверов роста инвестиций, достигнув самого высокого уровня за долгие годы. В 2022 году значительный вклад в инвестиционный рост внесли строительство и сфера недвижимости, а также транспортные и складские услуги. В 2023 году основным фактором, стимулирующим инвестиции, стала обрабатывающая промышленность.

Профессиональные услуги также существенно повлияли на рост инвестиций, хотя и до начала военных действий на Украине этот сектор уже демонстрировал успехи.

Подводя итоги, в BOFIT подчеркнули, что факторы, способствовавшие росту инвестиций в 2022 и 2023 годах, были абсолютно разными.

Распределение по регионам

В 2022 году чуть больше половины инвестиций в горнодобывающую отрасль пришлась на Тюменскую область (почти поровну между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами).

Кроме того, 14% инвестиций в горнодобывающую промышленность пришлись на Дальневосточный федеральный округ (в основном на Якутию, Хабаровский край и Сахалинскую область). Еще 13% инвестиций получил Сибирский федеральный округ (в частности, Иркутская и Кемеровская области и Красноярский край).

В 2022 году больше половины инвестиций в строительство и недвижимость было вложено в крупные города и близлежащие территории, такие как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Прогноз BOFIT

Как следует из отчета, в период вооруженного конфликта на Украине инвестиции в России значительно увеличились. В основном они были направлены в различные активы, которые поддерживают военные усилия Москвы, такие как строительство инфраструктуры, военная промышленность и интеллектуальная собственность.

Важными факторами роста инвестиций стали такие ресурсоемкие отрасли, как горнодобывающая промышленность, производство кокса и продукции нефтепереработки, а также химическая промышленность.

Хотя в краткосрочной перспективе такие инвестиции могут привести к увеличению производства и усилению военного потенциала России, в долгосрочной перспективе они вряд ли будут способствовать экономическому росту, отмечают авторы отчета.