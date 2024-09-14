Корпорация Intel официально получила право на федеральные гранты в размере $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона после того, как достигла соглашения с официальными лицами США, сообщает Bloomberg.

Неясно, какие именно модели чипов Intel будет производить для Пентагона. Секретная программа под названием Secure Enclave призвана наладить производство передовых чипов с военным и разведывательным применением. Она охватывает несколько штатов, включая производственный объект в Аризоне, пишет издание.

Хотя Intel всегда была фаворитом в борьбе за заказ Пентагона, Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу целесообразности опоры на одну фирму. Кроме того, между несколькими агентствами и Капитолийским холмом разгорелась борьба за финансирование, которая грозила сократить общую сумму для Intel.

Объем финансирования может быть официально объявлен уже на следующей неделе, сообщили источники, попросившие не называть их имен. Эта сумма прибавится к $8,5 млрд грантов и $11 млрд кредитов, которые Intel получила в марте в соответствии с Законом о чипах и науке, который президент США Джо Байден подписал в 2022 году для развития производства полупроводников и снижения зависимости от азиатской продукции.

Предусмотренное по закону стимулирующее финансирование Intel пока не получила. Программа Secure Enclave должна оплачиваться из того же источника — за счет грантов Chips Act, администрируемых Министерством торговли.

Intel, министерство торговли США и Пентагон отказались от комментариев. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

В любом случае, должностные лица Пентагона настаивают на поставках передовых полупроводников от американской компании, а Intel является единственным производителем передовых процессоров в США. Другие производители — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и южнокорейская Samsung Electronics Co., которые строят заводы на американской территории при поддержке Chips Act.

По данным Bloomberg, некоторые официальные лица Вашингтона уже вели переговоры о закупке чипов на американских предприятиях иностранных производителей, однако это касается более общих принципов закупок и не имеет отношения к программе Secure Enclave.