В первом квартале 2025 года в России начали работу три иностранных бренда: казахстанский, итальянский и китайский, сообщает «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP. По данным газеты, этот показатель втрое меньше, чем в прошлом году.

Речь идет о бренде одежды и обуви Gaissina (Казахстан), производителе бытовой техники De’Longhi (Италия) и китайской мебельной фирме Jinkailai.

При этом эксперты IBC Real Estate и NF Group утверждают, что на российский рынок в январе — марте вышли не три, а пять международных марок, добавляя к списку турецкого производителя бытовой техники Beko, а также бренд мужской одежды Emiliano Zapata из Италии. Но и эта цифра ниже прошлогодних показателей в 2,2 раза, уточняет представитель NF Group Евгения Хакбердиева.

Эксперты указывают на разные причины, почему иностранные компании не проявляют интереса к российскому рынку. Среди них — экономическая нестабильность и зависимость от местных партнеров.

Представитель компании Nikoliers Юлия Кузнецова в беседе с газетой уточнила, что некоторые бренды выбирают поэтапный вход на рынок и начинают с онлайн-продаж.

CORE.XP сообщила, что во втором квартале на российский рынок пришли итальянская Kappa, турецкая Les Benjamins и белорусская Mua. До конца 2025 года ожидается выход еще 13 компаний. Аналитики NF Group и Nikoliers прогнозируют, что в этом году появятся 23 новых бренда, что на 15% меньше, чем в предыдущем.