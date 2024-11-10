США в период с января по сентябрь экспортировали в 3,5 раза больше шоколада из России, чем за такой же отрезок прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных американской статслужбы.

По данным агентства, поставки оцениваются в $1,7 млн, тогда как за аналогичный период 2023 года этот показатель составлял $488,5 тыс. Нынешний уровень близок к показателю 2022 года.

По данным платформы ООН Comtrade, в целом Россия за девять месяцев этого года экспортировала в другие страны 61 тыс. тонн шоколада на сумму $191 млн.

США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20% — до рекордных $3,5 млрд, отмечает агентство.

Основным поставщиком шоколада в США оказалась Канада, которая экспортировала продукцию на сумму $1,9 млрд (почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года). Примерно на 20% увеличились поставки из Мексики и Бельгии — до $521,3 млн и $167,4 млн соответственно.

Импорт немецкого шоколада остался примерно на прежнем уровне $147 млн. Топ-5 поставщиков шоколада в США замыкает Польша, которая экспортировала продукцию на сумму $93,3 млн (на 8% меньше, чем в прошлом году).