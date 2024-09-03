Минфин России предложил выдвинуть советника председателя Банка России Ксению Юдаеву на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, ЦБ и МИД поддержали кандидатуру Юдаевой, премьер-министр Михаил Мишустин согласовал это решение. Официального подтверждения этой информации нет.

Ксения Юдаева окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Российскую экономическую школу. Получила степень доктора экономических наук в Массачусетском технологическом институте.

Юдаева работала в Центральном экономико-математическом институте РАН, Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), Центре стратегических разработок, руководила Центром макроэкономических исследований Сбербанка и экспертным управлением президента России.

В сентябре 2013 года Юдаева стал первым заместителем председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с которой работала еще в администрации президента. До начала 2015 года Юдаева отвечала за денежно-кредитную политику, затем стала заниматься вопросами стратегии, прогнозирования и финансовой стабильности. В августе 2023 года она покинула пост, но осталась советником Набиуллиной. Юдаева награждена орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, имеет благодарности от президента.

Функции исполнительного директора в МВФ

Исполнительным директором от России в МВФ с 1996 года является Алексей Можин. В 2014-м он занял неофициальный, но престижный пост дуайена исполнительного совета МВФ как старейший действующий член фонда.

Дуайен председательствует на неформальных консультациях совета директоров МВФ при выработке соглашения перед официальными голосованиями по наиболее сложным вопросам. Он также при необходимости представляет членов совета в контактах с общественностью и прессой.

После начала военных действий на Украине полномочия Можина на должности дуайена были приостановлены. Функции дуайена разделены между тремя другими директорами, а сам Можин остается «замороженным дуайеном», рассказал он в интервью в мае 2024 года.

Исполнительный совет МВФ, состоящий из 24 директоров, отвечает за оперативную деятельность валютного фонда в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Советом управляющих. Исполнительный совет выбирает директора-распорядителя МВФ (сейчас это Кристалина Георгиева), а также одобряет кандидатуры его первого заместителя и трех заместителей. Директор от России также представляет интересы Сирии.

В июле прошлого года в Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ, правительство его не поддержало. Можин заявил, что выход России из организации может ослабить позиции участников фонда, которые нуждаются в поддержке Москвы.