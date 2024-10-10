Организация Internet Archive подверглась взлому, из-за которого произошла утечка данных 31 млн зарегистрированных пользователей. Как сообщил портал Bleeping Computer, информация об этом появилась на сайте организации. В самой Internet Archive утечку данных подтвердили.

«Вы когда-нибудь чувствовали, что Internet Archive работает на пределе возможностей и постоянно находится на грани катастрофического нарушения безопасности? Это только что произошло», — говорилось в сообщении во всплывающем окне.

Далее в тексте было сказано, что утечка затронула 31 млн пользователей. Трой Хант, основатель сервиса Have I Been Pwned (HIBP), собирающего информацию об утечках данных, подтвердил, что получил от хакеров информацию о данных посетителей Internet Archive.

По словам Ханта, утечка действительно содержит данные для 31 млн уникальных адресов электронной почты. Основатель Internet Archive Брюстер Кейл сообщил в соцсети X (бывший Twitter), что в результате DDoS-атаки и утечки данных в сеть попали имена пользователей, адреса электронной почты и пароли.

Куратор программного обеспечения Internet Archive Джейсон Скотт выразил мнение, что злоумышленники совершили атаку «просто потому, что могли». «Никаких заявлений, никаких идей, никаких требований», — отметил он.

Ответственность за атаку взяла на себя группа BlackMeta (аккаунт SN_Blackmeta в соцсети X). По данным Newsweek, эксперты связывают хакеров этой группировки с движением в поддержку Палестины.