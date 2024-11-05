Свердловский областной суд приговорил инженера-технолога АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Данила Мухаметова к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, говорится в телеграм-канале суда. Он признан виновным в передаче военно-технических сведений украинским спецслужбам.

В ходе следствия 32-летний Мухаметов признал вину частично.

«Сегодня суд признал Данила Мухаметова виновным по ст. 275 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 год 6 месяцев и штрафом в 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении суда.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Данил Мухаметов и его 25-летняя супруга Виктория были задержаны в конце марта 2023 года в результате операции УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле.

Дело в отношении Мухаметовой было выделено в отдельное производство, в связи с тем, что она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и признала вину. Девушку приговорили к 12,5 года колонии общего режима.

Согласно версии следствия ФСБ, она вместе с мужем, бывшим инженером УВЗ, передала за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. украинским спецслужбам чертежи военно-технического характера. Данные могли быть использованы против российской армии в период проведения военной операции. На допросе пара сказала, что на полученные средства они планировали «просто жить».