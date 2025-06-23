Иран начал ракетную операцию под названием «Благая весть о победе» против американских баз в Катаре и Ираке, сообщает агентство IRNA. В столице Катара Дохе слышны взрывы, передает Reuters.

Агентство Tasnim распространило заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в котором говорится, что удары наносятся в ответ на «вопиющую военную агрессию» США против «мирных ядерных объектов» Ирана.

Целью иранских ударов является военно-воздушная американская база Аль-Удейд в Катаре.

«Эта база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом террористической армии США в регионе Западной Азии», — говорится в заявлении КСИР.

Американские базы и мобильные военные цели в регионе «являются не точкой силы, а главной слабостью и занозой в боку» Вашингтона, отметили иранские военные.

В заявлении секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана утверждается, что авиабаза Аль-Удейд «разгромлена». По ней выпущено столько же ракет, сколько бомб было сброшено силами США при атаке на ядерные объекты, указывается в сообщении. Сама база находится далеко от городских объектов и жилых районов Катара, подчеркнули в секретариате.

«Эти действия не представляют никакой угрозы нашей дружественной и братской стране Катару и ее благородному народу, и Исламская Республика Иран по-прежнему привержена поддержанию и продолжению теплых и исторических связей с Катаром», — говорится в заявлении.

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре — крупнейшая база США на Ближнем Востоке. Она служит передовым штабом Центрального командования США и играет центральную роль в операциях в Ираке, Сирии и Афганистане. На базе размещается около 10 тыс. военнослужащих и гражданских лиц. Как пишет NYT, база защищена комплексом средств ПВО, которые в последнее время находятся в состоянии повышенной готовности.

Что известно о последствиях удара

По базе Аль-Удейд было выпущено шесть ракет, пишет Doha News. Взрывы были слышны по всему Катару. Иранское агентство ISNA утверждает, что базу поразили три ракеты.

Средства ПВО «успешно перехватили» иранские ракеты, погибших и пострадавших нет, заявило Минобороны Катара в своем аккаунте в соцсети Х. Ведомство заверило, что воздушное пространство и территория Катара безопасны.

Представитель Минобороны США, слова которого приводит CNN, подтвердил, что сообщений о жертвах не поступало. По его данным, база Аль-Удейд подверглась атаке баллистических ракет малой и средней дальности. Информации о причиненном ущербе нет.

Телеканал опубликовал спутниковые снимки авиабазы от 19 июня, на которых видны почти пустые взлетно-посадочные полосы. Это означает, что самолеты были выведены оттуда до иранского удара, поясняет CNN.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Вашингтон не видит никаких новых угроз со стороны Ирана, но продолжит следить за ситуацией.

«Наглая агрессия»: реакция Катара

Иран заранее уведомил Катар о предстоящих атаках, «чтобы свести к минимуму потери», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на троих иранских чиновников.

По словам собеседников газеты, Ирану было «символически необходимо нанести ответный удар по США», но в то же время сделать это так, чтобы избежать полномасштабной эскалации.

США и Израиль знали о потенциальном ударе Ирана по авиабазе Аль-Удейд, заявил изданию высокопоставленный представитель Белого дома.

Посольства США и Великобритания в преддверии ударов призвали своих граждан оставаться на местах, а Катар объявил о закрытии своего воздушного пространства. Такие же меры приняли ОАЭ, Бахрейн, Ирак и Кувейт.

В Бахрейне находится штаб-квартира Пятого флота США, в зону ответственности которого входит часть Индийского океана и Персидский залив. На фоне эскалации ирано-израильского конфликта корабли ВМС США, которые находились в порту Бахрейна, на прошлой неделе поменяли место дислокации.

Катар осудил нападение Ирана на авиабазу Аль-Удейд, назвав это «вопиющим нарушением» суверенитета и воздушного пространства страны, а также международного права и Устава ООН.

Королевство оставляет за собой право «ответить напрямую соразмерно характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом», заявил в соцсети Х пресс-секретарь МИД Катара Маджид Аль Ансари. Он призвал прекратить боевые действия и вернуться к диалогу.