Иранская авиакомпания Iran Air — единственный перевозчик, осуществлявший авиарейсы из Ирана в европейские страны, — была вынуждена прервать авиасообщение с Европой после введения европейских санкций. Об этом заявил директор Иранской ассоциации авиаперевозчиков Максуд Асади Самани агентству ILNA.

«Единственной авиакомпанией, которая летала в Европу в нашей стране, была Iran Air, с учетом новых санкций, введенных Европейским Союзом против Iran Air, ни один иранский самолет после этого не полетит в Европу», — сказал он.

По словам Самани, авиарейсы в европейские города пользовались большим спросом у иранцев.

«В сложившейся ситуации, часть европейских авиаперелетов будут с этого момента совершаться через стыковочные рейсы в третьих странах, таких как Турция или ОАЭ», — добавил он.

Как отметил Самани, в соответствии со «специальными условиями», которые действуют в отношении стран региона, некоторых иностранные авиакомпании могут осуществлять перелеты в Иран в определенных случаях.

Самани предположил, что часть европейских авиакомпаний организуют прямые перелеты для клиентов Iran Air. В то же время наиболее экономным способом добраться в Европу он назвал транзитные рейсы через Турцию.

Комментируя введенные санкции, Самани раскритиковал ограничения за то, что они приведут к росту цен на рейсы по европейским направлениям.

«Те, кто озабочен правами человека, усиливают давление на жизни иранцев, вводя санкции. Они нагло говорят, что не хотят, чтобы эти санкции наносили вред народу Ирана, но эффект от этих санкций напрямую влияет на жизни иранцев», — подчеркнул директор Иранской ассоциации авиаперевозчиков.

14 октября Евросоюз добавил в санкционные списки семь организаций и семь физических лиц, в их числе иранские авиакомпании Iran Air, Mahan Air и Saha Airlines. Власти ЕС обосновали санкции подозрением в адрес Ирана в передаче ракет и беспилотников России и йеменским хуситам. Москва и Тегеран отрицают поставки иранского оружия.

Санкционный режим, введенный ЕС в отношении Ирана за сотрудничество с Россией и поддержку «военных групп и организаций на Ближнем Востоке» будет действовать до конца июля 2025 года. В настоящее время санкции в рамках этого режима были введены против более 20 юридических и физических лиц.