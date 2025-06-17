Иран во вторник утром выпустил по Израилю около 20 ракет, сирены сработали по всей стране, сообщается как минимум о двух прямых попаданиях — в районе Тель-Авива и в курортном городе Герцлия к северу от него, пишет Al Jazeera. Погибших нет, несколько человек получили легкие ранения.

В Герцлии, где живут миллионеры, в результате ударов загорелись стоянка частных автобусов и одно из многоэтажных зданий, сообщает Ynet. Местный новостной портал позднее уточнил, что прямое попадание снаряда в здание исключили, сейчас расследуется, был ли это обломок иранской ракеты или ракеты-перехватчика.

По данным Ynet, одна иранская ракета упала в Герцлии на автобусной парковке возле кладбища, 11 автобусов были повреждены, один сгорел. Людей в них не было. Ракета также попала в городской приют для собак.

Al Jazeera передает со ссылкой на израильские источники, что в Герцилии удар был нацелен на некий «чувствительный объект», что, как правило, относится к инфраструктуре военного или стратегического значения. Никаких дополнительных деталей не приводится. Азербайджанский сайт News.Az сообщил со ссылкой на иранское агентство Mehr, что мишенью было одно из зданий израильской внешней разведки «Моссад».

Герцлия считается городом богатых предпринимателей, его западный прибрежный район Герцлия-Питуах считается одним из самых роскошных в стране. В 2020 году израильская газета Globes рассказала, что российский миллиардер Роман Абрамович купил там самую дорогую виллу в стране за $64,5 млн, расположенную на почти гектаре земли.

В 2023 году «Комсомольская правда» сообщила, что в Герцлии — «израильской Рублевке» — после отъезда из России обосновались певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин* с детьми. В марте 2025 года в программе «Новые русские сенсации» на НТВ предприниматель Андрей Матус утверждал, что особняк, где живет семейство, якобы арендует для них бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*.

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