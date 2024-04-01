Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала судью Ирину Подносову на пост главы Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщил председатель ВККС Николай Тимошин, передает «Коммерсантъ».

«Решение принято единогласно, остается только пожелать вам успеха», — подчеркнул Тимошин.

Посты главы ВС России освободился после смерти Вячеслава Лебедева, который занимал эту должность с 1991 года. Официальный отбор заявок на должность главы ВС России был открыт 1 марта.

«Ведомости» пишут, что Подносова была единственным кандидатом в повестке заседания. По данным издания, обсуждение ее кандидатуры заняло около 10 минут. Комиссия судей отметила ее стаж работы. В частности, председатель Совета судей Виктор Момотов указал на ее «блестящее образование» и большой опыт организационной работы.

Сама Подносова рассказала о своей работе над двумя законопроектами: «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс» и «О внесении изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)». Также она подчеркнула, что за время работы на посту председателя экономколлегии рассмотрела более 11 000 кассационных жалоб.

Ранее источник «Ведомостей» в администрации президента говорил, что Подносова находится «в первых рядах» на должность главы ВС России. По его словам, ее назначение на этот пост «наиболее логично», поскольку она известна в судейском сообществе. Он убежден, что ее кандидатура будет означать преемственность в работе ВС после смерти Лебедева.

Ирина Подносова родилась в 1953 году Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «правоведение».

В период с 1990 по 2013 годы она работала в Лужском городском суде Ленинградской области: сначала занимала должность судьи, а затем — председателя. В 2018 году Подносова стала главой Второго апелляционного суда, а в июле 2020 года заняла должность зампредседателя Верховного суда.