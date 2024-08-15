Вечером 15 августа в Черемховском районе, в районе поселка Михайловка, потерпел крушение самолет, предположительно, военный. Эту информацию журналисту IRK.ru подтвердил источник.

Обновление в 17:55. В Минобороны России заявили, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.

Очевидцы рассказали IRK.ru, что самолет загорелся в воздухе, из него выпрыгнули два человека с парашютами. Информация об их судьбе уточняется.

Жители села Михайловка рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что самолет разбился неподалеку от въезда в населенный пункт, перед этим он начал гореть. По информации канала, бомбардировщик Ту-22М взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.

Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей, экипаж упавшего самолета катапультировался. Сейчас эта информация проверяется экстренными службами.

По информации Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.