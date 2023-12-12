Правительство Ирландии решило снизить пособия для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю, а также установить срок предоставления им социального жилья продолжительностью 90 дней. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE со ссылкой на премьер-министра Лео Варадкара.

По его словам, эти изменения вступят в силу к концу января 2024 года. Беженцы с детьми при этом продолжат получать прежнюю сумму детского пособия — 140 евро в месяц. Варадкар подчеркнул, что после внесения изменений Ирландия сравняется по уровню оказания помощи украинцам с другими странами Евросоюза.

Глава ирландского правительства заверил, что власти продолжат искать для украинских беженцев дополнительное жилье и активизируют усилия по обеспечению их рабочими местами через Департамент социальной защиты. Кроме того, за украинскими детьми сохранится право на обучение в местных школах, и все беженцы по-прежнему смогут получать медицинское обслуживание.

Департаменту по делам детей поручат разработать программу по организации досуга детей и подростков, проживающих вместе с родителями в центрах временного размещения для беженцев, добавил Варадкар. Он также пообещал, что если рядом с такими центрами не будет хватать мест в школах, для детей организуют бесплатные автобусы в другие школы.

По данным газеты Irish Examine на октябрь 2023 года, с начала российской военной операции на Украине в Ирландию прибыли 97 тысяч украинцев, из которых более 73 тысяч получили государственное жилье. Затраты на него составляют порядка 1,5 млрд евро в год. Социальные выплаты к началу октября получали 40,9 тысячи взрослых украинцев и 20,4 тысячи детей.

Исполнительный директор благотворительной организации по поддержке мигрантов Doras Джон Лэннон высказал опасение, что при 90-дневном сроке проживания в социальном жилье увеличится количество бездомных. «Это поставит людей в опасное положение — и, скорее всего, они окажутся на улицах», — предупреждает он.

По словам Лэннона, в жилье по системе Direct provision (ирландская система размещения беженцев) «застряли» уже 6 тысяч человек, которые не могут покинуть предоставленное государством жилье из-за отсутствия другого доступного жилья.

Общественник также указал на неправомерность стремления властей уравнять размер пособий с другими странами ЕС, поскольку те предоставляют беженцам больший объем бесплатных услуг — например, по уходу за детьми. «Невозможно покрыть основные потребности на эту сумму [38,8 евро]», — убежден Лэннон.

Решение правительства сократить пособия для беженцев и уменьшить срок их пребывания в центрах временного размещения раскритиковали и оппозиционные политики. Так, представитель лейбористов Гед Нэш напомнил, что власти так и не смогли построить для беженцев специальное жилье.