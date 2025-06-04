Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова, которая скончалась в возрасте 51 года, была «исключительным человеком», рассказал RTVI ее отец Анатолий Мирный. Он добавил, что общался с дочерью в понедельник утром, а о ее смерти стало известно сегодня утром, примерно в 10:30.

«Все, что могу о ней сказать, это только хорошее. Человек всю жизнь отдал [другим]. Она действительно была человеком. И в семье, и на работе ее уважали, и в банке — где она только ни работала, все ее уважали, все ценили. Двое сыновей у нее, внук от старшего сына. Это исключительный человек, другого такого я не знаю», — сообщил Мирный.

Собеседник RTVI добавил, что ему пока не сообщали о дате и месте прощания, этими вопросами занимается помощница его дочери.

4 июня родные Сахаровой сообщили, что сенатор умерла на 52-м году жизни «после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью».

Сахарова (девичья фамилия — Мирная) родилась в Донецке, заочно окончила факультет статистики, учета и экономического анализа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов в 1995 году.

С 1996 по 2012 год работала в Североморском отделении Сбербанка России. Затем руководила операционным офисом ВТБ в Североморске, с 2015 по 2021 год была депутатом и заместителем председателя Совета депутатов города. В сентябре 2021 года избрана в Мурманскую областную думу, а позже получила мандат сенатора.

Сахарова получила награду от президента России за свой вклад в проведение акции взаимопомощи «#МыВместе». Также она была удостоена медали Минобороны России «За укрепление боевого содружества».