Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни после тяжелой болезни, говорится в ее телеграм-канале от имени родных.

«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова», — сказано в сообщении.

О дате и месте прощания родные сенатора сообщат позже.

«Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении близких.

Татьяна Сахарова родилась в 1973 году в Донецке. Она окончила факультет статистики, учета и экономического анализа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов им. Н. А. Вознесенского. До 2012 года работала контролером подмены, начальником сектора обслуживания юридических лиц и бюджета с функционалом заместителя главы офиса Североморского отделения Мурманского банка Сбербанка.

В 2012-м Сахарова заняла должность ведущего специалиста отдела экономики и развития предпринимательства администрации ЗАТО города Североморск, а после должность директора операционного офиса «Североморский» ПАО «Банк ВТБ».

С 2015 по 2021 год она была депутатом, заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО Североморска (от «Единой России»). С 2019 года ― руководитель регионального исполнительного комитета мурманского отделения партии «Единая Россия».

В сентября 2021 года Сахарову избрали депутатом Мурманской областной думы VII созыва от партии «Единая Россия». Была назначена сенатором от региона в октябре 2021-го, занимала пост зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сахарова была награждена медалью и грамотой президента России «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества».