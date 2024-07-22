Китайские ученые обучили искусственный интеллект определять по анализу температурной карты лица биологический возраст человека, а также выявлять диабет и повышенное кровяное давление. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Биологический возраст человека характеризует состояние организма в определенный момент времени, он может сильно отличаться от хронологического возраста как в сторону отставания, так и опережения. Ученые под руководством Цзин Дун Джеки Хан, исследовательницы из Пекинского университета, разработали способ анализа трехмерной структуры лица для оценки биологического возраста человека, связанного в том числе, с рисками различных заболеваний, например, рака и диабета. После этого исследователи задумались, способны ли другие характеристики лица — например, распределение температуры — указывать на скорость старения и состояние здоровья.

Чтобы узнать это, ученые проанализировали температурные «карты» лиц свыше 2,8 тыс. жителей Китая возрастом от 21 до 88 лет. Затем, используя доступную информацию о здоровье этих людей, исследователи натренировали модели искусственного интеллекта определять биологический возраст по этим картам. Таким образом они определили ключевые области лица, температура которых сильно зависит от возраста и состояния здоровья, в первую очередь — нос, глаза и щеки.

Так, было установлено, что температура носа в среднем снижается по мере увеличения возраста гораздо быстрее, чем температура других частей лица. В то же время, чем выше возраст, тем выше становится и температура кожи вокруг глаз.

Кроме того, удалось установить, что болезни обмена веществ, такие как диабет и стеатоз печени, вызывают вполне определенные температурные аномалии на лице по сравнению со здоровыми людьми. Так, у людей с повышенным кровяным давлением оказалась выше температура щек.

Позже ученые решили выяснить, как влияют на «температурный» возраст занятия физкультурой. Для этого они попросили 23 человек ежедневно делать минимум 800 прыжков на скакалках в течение двух недель. К удивлению ученых, по результатам эксперимента, «температурный» возраст участников снизился в среднем на пять лет.

В будущем авторы исследования надеются использовать анализ распределения температур на лице для предсказания других недугов, в том числе нарушения сна и сердечно-сосудистых заболеваний. «Мы надеемся применить температурное сканирование лица в клинических условиях, поскольку оно имеет высокий потенциал для ранней диагностики и лечения заболеваний», — пояснила Хан.