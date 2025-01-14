Предвестником скорого инсульта может служить состояние сетчатки. Ученые натренировали искусственный интеллект определять склонность к инсульту по этому органу, говорится в статье, опубликованной в журнале Heart.

Ежегодно инсульт поражает порядка 100 млн людей по всему миру и становится причиной смерти 6,7 млн человек. В большинстве случаев причиной инсульта становятся факторы, которые могут быть отслежены и исключены, такие как высокое давление, высокий уровень холестерина, неправильное питание, курение.

Поэтому для врачей так важно найти подходящий способ раннего предсказания риска инсульта у отдельных людей. Исследователи давно заметили, что тонкая структура сосудов сетчатки глаза имеет анатомическое и физиологическое сходство со структурой сосудов мозга, что делает ее идеальным кандидатом на роль органа, состояние которого способно предсказывать риски инсульта. Ученые под руководством Майнур Юсуфу из Университета Мельбурна (Австралия) описали множество индикаторов состояния сетчатки, чтобы попытаться оценить риск инсульта у людей. Для этого они использовали изображения глазного дна 45161 человек, взятых из базы данных UK Biobank, занесенных с 2006 по 2010 год. Возраст людей составлял 40-69 лет.

Все индикаторы были разделены на пять категорий — калибр (длина, диаметр), плотность, извилистость, угол ветвей и сложность вен и артерий. Помимо этих параметров ученые учитывали другие возможные факторы риска — демографические и социоэкономические, образ жизни, кровяное давление, уровень холестерина, показатели глюкозы в крови и вес. Дальнейшее наблюдение за пациентами показало, что на протяжении 12,5 лет у 749 из них произошел инсульт. Как правило, это были пожилые люди мужского пола, активные курильщики, диабетики. Из 118 оцененных индикаторов состояния сетчатки, которые были выделены алгоритмом искусственного интеллекта RMHAS (Retina-based Microvascular Health Assessment System), ученые выделили 29 параметров, которые оказались сильно связаны с повышенным риском первого инсульта. 17 из них относятся к категории плотности, 8 — сложность, 3- калибр и 1 — извилистость.

Выяснилось, что изменение параметров из категории плотности повышает риск инсульта на 10-19%, в категории калибр на 10-14%. «Учитывая, что возраст и пол доступны для определения, а параметры сетчатки могут быть определены путем обычного фотографирования глазного дна, эта модель представляет практический и легко внедряемый подход для оценки риска инсульта, особенно для врачей первичной помощи», — говорится в исследовании.