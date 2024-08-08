Технологии искусственного интеллекта позволили автоматически выявлять одиноких людей по особенностям их речи. К такому выводу пришли американские психологи в исследовании, опубликованном в журнале Psychiatry Research.

Различные исследования показывают, что постоянное одиночество может привести к стрессу, проблемам со здоровьем и снижению качества жизни. Поэтому психологи посвящают все больше работ проблемам, связанным с одиночеством, особенно в пожилом возрасте.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего задались вопросом, можно ли использовать технологии искусственного интеллекта для определения одиноких людей на основе анализа их речи. В их исследовании приняли участие 97 человек пожилого возраста, от 66 до 101 года, которые проживают в домах престарелых в Южной Калифорнии.

Для сбора социодемографических данных специальные интервьюеры в ходе опроса участников исследования фиксировали такие сведения, как возраст, пол при рождении, уровень образования и семейное положение.

Чтобы оценить уровень одиночества, ученые использовали опросник, в котором не было слова «одиночество». Вместо этого участник должен был охарактеризовать своё положение на специальной шкале одиночества.

Кроме того, с участниками провели беседы на шесть тем: социальные отношения, одиночество, счастливое старение, смысл и цель жизни, мудрость и использование технологий. Эти интервью брались одним человеком, записывались и расшифровывались.

С помощью технологий объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI) ученые определили, какие особенности речи человека могут указывать на его одиночество. Исследователи обнаружили, что одинокие люди чаще используют определенные слова и выражения, которые связаны с социальным статусом, религией и негативными эмоциями.

Например, говоря о смысле жизни, они часто упоминают социальный статус и религию. В то же время люди, не испытывающие одиночества, чаще говорят о семье и образе жизни, что свидетельствует о том, что их внимание сосредоточено на социальных связях и активностях.

Существенные различия были обнаружены и в том, как люди используют личные местоимения. Например, одинокие люди чаще говорят «я» и «меня», в то время как те, кто менее одинок, используют местоимения «мы», «наш», что может указывать на более сильную вовлеченность в отношения с другими людьми.

Помимо этого, ученые заметили, что в речи одиноких людей часто встречаются слова-паразиты, такие как «хм», которые помогают заполнить паузы в разговоре. Также, согласно исследованию, одинокие люди чаще используют интернет-сленг, например «лол». Кроме того, выяснилось, что одинокие люди чаще употребляют причинные союзы, такие как «потому что» и «таким образом».