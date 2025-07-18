Внедрение высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), — одна из важнейших составляющих стратегии Freedom Finance. Для компании использование ИИ — это не следование модному тренду. Это практический инструмент, встроенный в продукты, процессы и инфраструктуру: от мультиагентных ассистентов до генеративных моделей, от компьютерного зрения до рекомендательных систем, заявил на мероприятии Freedom Tech Connect SessionsCEO холдинга Тимур Турлов.

Основа роста

Основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов изначально делал ставку на высокие технологии и неоднократно говорил, что компания целенаправленно вкладывает десятки миллионов долларов ежегодно в это направление. И делает это, по его словам, не потому, что это модно. «Это единственный способ оставаться конкурентоспособными», — говорил он в одном из выступлений. Причем предприниматель не считает инвестиции в ИТ расходами, называя их будущими активами холдинга.

Как рассказал Тимур Турлов, во Freedom Finance сейчас работает более 70 ИИ-инициатив, интегрированных в ключевые направления от клиентского сервиса до риск-менеджмента. Ежедневно они обрабатывают миллионы операций. «Искусственный интеллект — это не витрина, а реальный рабочий инструмент, применяемый каждый день», — подчеркнул он, добавив, что будущее создается не алгоритмами, а волей к переменам. «Важно не просто следовать трендам, а создавать собственную стратегию и координировать внедрение технологий», — отметил бизнесмен.

Из каждых $10, которые холдинг вкладывает в технологии, $4 идут на ИИ, $3 — на инфраструктуру, $2 — на кибербезопасность, $1 — на эксперименты. «Без такой дисциплины можно утонуть в хайпе», — пояснял ранее системный подход к инвестициям в ИТ Тимур Турлов. Холдинг движется в сторону формирования целостной технологической экосистемы, где интересы клиентов и эффективность процессов превыше всего. Инвестируя в инновационные технологии, в том числе в ИИ, компания создает уникальные конкурентные преимущества, делая акцент на цифровизации и автоматизации. Что экономит пользователям время, а холдингу деньги.

«Каждая эпоха говорит на своем языке. ИИ — о понимании: как мы видим, слышим и принимаем решения. Он не заменяет людей — он делает их точнее», — считает Тимур Турлов.

Где и как Freedom Finance использует ИИ

Более половины (52%) инициатив в области искусственного интеллекта сосредоточены на использовании ИИ-ассистентов для поддержки клиентов, а также для оптимизации работы подразделений HR, комплаенса и аналитики. Уже сейчас виртуальные помощники обрабатывают до 80% запросов без участия человека. В HR-процессах они задействованы для автоматического подбора кандидатов, анализа вовлеченности сотрудников. Также ИИ-ассистенты проводят мониторинг транзакций в режиме реального времени на предмет мошеннических операций.

Еще 26% инициатив связано с использованием LLM (большие языковые модели) и генеративного ИИ, включая собственные разработки — KazLLM и Freedom GPT для анализа документов и формирования отчетов. Такие инструменты облегчают работу с большими объемами данных и упрощают процесс принятия решений.

Примерно 13% инициатив посвящены применению технологий компьютерного зрения, используемых для анализа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), обработки документов и мониторинга различных процессов. Это значительно ускоряет обработку информации и повышает точность анализа. Например, при страховых случаях автоматический анализ фото ДТП позволяет добиться точности в 94%. Это привело к сокращению убытков по страховке на $15 млн в год. Компьютерное зрение активно применяется и при выдаче кредитов — время проверки документов теперь занимает всего 30 секунд.

Оставшиеся 9% инициатив касаются использования методов машинного обучения для прогнозирования поведения клиентов, подбора персональных предложений и т.д. На практике это выливается в то, что скоринг при выдаче кредитов сократился с двух дней до двух минут. Что касается персонализации, то ИИ формирует индивидуальные предложения для 2,5 млн клиентов приложения SuperApp.

По мнению экспертов, Freedom Finance демонстрирует редкий для развивающихся рынков пример, когда бизнес не копирует западные идеи, а разрабатывает собственные под конкретные запросы.

Системный и комплексный подход

Тимур Турлов утверждает, что ИИ — это не только инструмент повышения производительности, но и средство изменения восприятия будущего. Однако, постоянно декларирует он, для достижения успеха необходимы дисциплина, система и комплексный подход.

«ИИ не растет в хаосе. Нужна стратегия, координация и готовность отказаться от неработающих решений», — заявляет предприниматель. «Сначала мы два года перестраивали процессы и только потом запустили 90% наших ИИ-решений», — поделился он опытом.

Технологии, в которые вкладывается холдинг, интегрированы в различные направления экосистемы. Все решения связаны между собой — например, данные по страховке улучшают кредитный рейтинг клиента. В итоге вложения в технологии имеют высокую прибыльность — 90% внедряемых проектов дают измеримый экономический эффект.

Тимур Турлов не сомневается, что в ближайшей перспективе технологические решения «Фридом Финанс» станут стандартом для развивающихся рынков.