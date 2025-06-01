Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку американской журналистке Кейт Скотт — соведущей футбольного телешоу CBS Sports, на которое он пришел после финала Лиги чемпионов. Видео с этим неловким моментом, произошедшим в прямом эфире, разошлось по соцсетям.

Телеведущая извинилась перед россиянином за свое приветствие, когда он объяснил, что исламские традиции запрещают ему пожимать руку женщине, которая не является его родственницей. При этом Нурмагомедов пожал руки всем остальным присутствовавшим в кадре — легендарному футболисту Тьерри Анри, бывшему капитану «Ливерпуля» Джейми Каррагеру и экс-игроку сборной Англии Мике Ричардсу.

После финала Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене и закончился победой клуба «ПСЖ», впервые завоевавшего кубок, Нурмагомедов поздравил российского вратаря команды-чемпиона Матвея Сафонова, сфотографировался с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими и пообщался с главным тренером французов Луисом Энрике.

Ранее в интервью Нурмагомедов рассказывал, что в 2016 году американская компания EA Sports, выпускающая спортивные видеоигры, превратила его в христианина: в одной из анимаций игры «UFC 2» его виртуальный герой осенял себя крестным знамением.

«Я мусульманин, а не христианин. Пожалуйста, EA Sports, исправьте анимацию празднования победы моего персонажа. У меня много поклонников-мусульман, и нужно относиться с уважением», — написал тогда россиянин в социальных сетях. По его словам, ошибка была оперативно устранена.

Также Нурмагомедов публично заявлял, что считает неприемлемыми любые шутки на религиозные темы. Когда в ходе интервью его спрашивали, как бои ММА соотносятся с исламом, спортсмен отвечал, что для него это просто бизнес.

«Мы не можем судить о людях через религию. Нельзя сказать, что человек плохой или хороший, потому что у него такая религия. Ислам — идеален, люди — не идеальны. В наше время тяжело следовать религии, столько соблазнов. Я стараюсь ей следовать», — делился Нурмагомедов.