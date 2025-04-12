Испания предложила создать новый оборонный фонд для выдачи невозвращаемых грантов на укрепление оборонных линий Европы и оказание поддержки Украине с использованием заблокированных активов Центрального банка России, пишет Bloomberg.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо в кулуарах встречи с коллегами из ЕС в Варшаве призвал своих коллег из Европейского союза создать временный инструмент для финансирования крупномасштабных общеевропейских проектов.

«Настало время для европейской солидарности поддержать Украину и страны восточной линии фронта. Нам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность», — сказал он.

Нехватка денежных средств в некоторых странах-членах означает, что ЕС необходимо найти дополнительные варианты компенсировать многолетнее недофинансирование оборонной сферы, и среди обсуждаемых в Варшаве тем было создание новых общеевропейских инструментов для этого.

В отличие от предложенных до сих пор вариантов, основанных только на льготных кредитах, Испания предлагает также предоставлять странам ЕС гранты — в частности, странам Восточной Европы, которые якобы «в большей степени подвержен российской угрозе».

Предложенный Испанией инструмент, разработанный как целевой механизм, должен финансироваться за счет взносов государств-членов, объединенного долга ЕС и фонда спасения Европейского стабилизационного механизма. Кроме того, Мадрид заявил, что часть замороженных активов российского Центробанка в Европе в размере €200 млрд ($227 млрд) также может быть использована для финансирования военных проектов на благо Украины.

Некоторые европейские страны, включая Германию и Бельгию, по-прежнему отказываются заимствовать базовые активы ЦБ РФ, опасаясь последствий для финансовой стабильности региона и роли евро. До сих пор ЕС, где большая часть замороженных российских активов хранится в брюссельской клиринговой палате Euroclear, использовал их только для получения прибыли для финансирования бюджета Украины в рамках кредитного пакета на сумму $50 млрд от G7. Но Европейская комиссия рассматривает варианты более широкого их использования для поддержки Киева на фоне опасений по поводу возможного сокращения или прекращения помощи со стороны США.

Возможность создания предлагаемого Испанией фонда станет дополнением к новому кредитному инструменту на сумму €150 млрд ($170 млрд), который находится в стадии разработки и направлен на укрепление оборонно-промышленного потенциала Европы в ряде стратегических областей совместно с некоторыми из ее ближайших партнеров, включая Украину.

Кроме того, Еврокомиссия готова разрешить странам-членам ЕС направлять до 1,5% ВВП на оборонные расходы, что в общей сложности составит до €600 млрд. Однако некоторые экономики, включая Испанию и Италию, призывают к иным вариантам, которые не приведут к раздуванию их бюджетов.

«Наша задача — найти хороший компромисс, хорошее решение, которое послужит всем нам», — сказал министр финансов Польши Анджей Доманский, который председательствовал на сегодняшнем заседании.

Кроме того, на встрече прозвучало предложение изменить практику расходования Фонда сплочения Европейского инвестиционного банка, составляющего €392 млрд, чтобы страны ЕС могли использовать часть ресурсов для конкретных оборонных проектов. Параллельно с этим европейские банки начали изучать возможности увеличения финансирования компаний-производителей оружия, которые долгое время считались «токсичными».