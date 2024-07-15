Сборная Испании по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Англии в финале чемпионата Европы-2024. Игра проходила в Берлине

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 47-й минуте открыл игрок сборной Испании Нико Уильямс. На 73-й минуте англичане сравняли счет, гол забил Коул Палмер из-за пределов штрафной. Победный гол был забит на 86-й минуте испанцем Микелем Оярсаблю.

Сборная Испании в четвертый раз становится чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Испанцы установили новый рекорд, обойдя немцев, у которых было три трофея. Кроме того, сборная Испании — единственная команда, которая набрала на групповом этапе девять очков из девяти возможных.

Испанцы обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Испания одержала победу над Грузией (4:1), а в четвертьфинале — над Германией (2:1), в дополнительное время, в полуфинале обыграла Францию.

Лучшим игроком Евро-2024 стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, говорится сайте UEFA. Родри вышел в стартовом составе во всех семи матчах сборной Испании на турнире, кроме одной. Он был одним из авторов голов в 1/8 финала с Грузией (4:1). В финале Родри из-за травмы был вынужден покинуть поле в перерыве.