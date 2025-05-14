Актер Владимир Торсуев, исполнивший роль Электроника в советской картине «Приключения Электроника», заявил, что люди, смотревшие фильмы про Гарри Поттера, — «проигранное поколение». Свое мнение он высказал в программе «Легенда» на RTVI.

«Вот это, я считаю, проигранное поколение, которые перестали смотреть наше российское кино, стали смотреть “Гарри Поттера”» — сказал Владимир Торсуев.

Его брат Юрий Торсуев, сыгравший Сыроежкина в «Приключениях Электроника», отметил, что «Гарри Поттер» — «ещё не самый худший вариант».

Он выразил мнение, что сегодня зрители «наслышались выстрелов, насмотрелись на голые задницы, нажрались колбасы». «И люди потянулись в духовности <…> Кстати, “Приключения Электроника” — абсолютно аполитичный фильм. Там, кроме красного галстука, ничего нет. Там ни слова ни о режимах, ни о строе и так далее. Там, наоборот, общность, и коллектив, и дружба. Даже бандиты там колоритные», — добавил Юрий Торсуев.

Ранее народный артист России Александр Клюквин, озвучивший серию аудиокниг о Гарри Поттере, назвал дурой автора произведений Джоан Роулинг, осудившую российскую военную операцию на Украине.

«Да по барабану она мне. Есть много дур на свете, да пусть и будет. Пусть будет и Джоан Роулинг», — сказал Клюквин в интервью RTVI.

Полностью интервью с Юрием и Владимиром Торсуевыми смотрите 14 мая на странице «RTVI Развлечения» в VK Видео.