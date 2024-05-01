Народный артист России Александр Клюквин, озвучивший серию аудиокниг о Гарри Поттере, назвал дурой автора произведений Джоан Роулинг. Свое мнение Клюквин высказал в программе RTVI «Легенда».

«Да по барабану она мне. Есть много дур на свете, да пусть и будет. Пусть будет и Джоан Роулинг», — сказал Клюквин в ответ на вопрос о позиции писательницы, которая осудила российскую военную операцию на Украине.

Он предположил, что Роулинг выступила с подобными заявлениями под давлением или от испуга.

«Она тут несколько лет назад сказала, что она против ЛГБТ* и всей этой бесовщины, и ее затоптали», — напомнил Клюквин.

«С другой стороны, у них в этой “мелкобритании”… Пусть они как хотят, так и живут, в общем-то. У них всё давным-давно кончилось, остался только остров и амбиции, и как-то амбиции гораздо больше острова», — добавил артист.

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Ранее компания «Авито» сообщила, что в первом квартале 2024 года продажи книг на платформе выросли на 11% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Романы Роулинг о Гарри Поттере оказались абсолютными лидерами по доле в общем объеме продаж.

Второе место заняли произведения Стивена Кинга, писала «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Авито». Оба автора ушли с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Экранизации поттерианы тоже перестали быть доступными россиянам из-за отказа кинокомпании WarnerBros продолжить работу на российском рынке.

*движение признано в России экстремистским и запрещено