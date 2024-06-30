Стендовое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 китайской частной компании Space Pioneer в воскресенье, 30 июня, завершилось аварией. Как передает агентство Reuters, об этом сообщили в аккаунте самой аэрокосмической компании в китайской социальной сети WeChat.

Из-за «структурного нарушения» в соединении корпуса с испытательным стендом и слишком большой тяги двигателей (по 110 тонн каждый) ракета оторвалась от тестовой площадки и улетела.

В Space Pioneer уточнили, что после примерно 50 секунд полета компьютерное оборудование отключилось, и ракета рухнула на расстоянии около 1,5 км от тестовой площадки, в холмистой местности в окрестностях Гунъи — города с населением 800 тысяч человек в центральной провинции Хэнань.

Из-за большого количества топлива произошел взрыв, но информации о пострадавших не поступало, добавили в компании. В управлении по чрезвычайным ситуациям Гунъи сообщили, что части ступени ракеты раскидало в «безопасной зоне». При их падении произошел локальный пожар, но его быстро потушили, и обошлось без пострадавших.

Издание SpaceNews отмечает, что такие испытания нередко сопряжены с различными инцидентами: например, в 2020 году взорвался прототип SpaceX Starship. «Но ситуация, когда ракета освобождается от зажимов и запускается, кажется уникальной», — считает автор статьи.

«Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию и испытанию новых продуктов», — говорится в сообщении Space Pioneer.

Двухступенчатая ракета Tianlong-3 (Sky Dragon 3) — частично возвращаемая ракета, разрабатываемая частной компанией Space Pioneer, одним из немногих частных производителей ракет в Китае, для создания низкоорбитальной спутниковой интернет-группировки. Ее диаметр — 3,8 м, длина — 71 метр. Первая ступень, которая должна стать возвращаемой, оснащена девятью двигателями Tianhuo-12, работающими на кислородно-керосиновой смеси.

В Space Pioneer отмечали, что ракета, которую сравнивают с Falcon 9 компании SpaceX, сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную — 14 тонн. Для сравнения: грузоподъемность ракеты-носителя Falcon 9 Full Thrust на низкую околоземную орбиту — 22,8 тонны.

В апреле 2023 года Space Pioneer запустила керосин-кислородную ракету Tianlong-2, став первой частной китайской фирмой, которая это сделала. В июне компания сообщила, что получила дополнительное финансирование в размере $207 млн.

Китай активно развивает национальную программу по разработке метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также технологии для освоения Луны, исследования астероидов и Марса. В 2023 году страна провела 67 запусков космических аппаратов, в 2024 году их количество должно приблизиться к сотне.

Китайские коммерческие компании устремились в этот сектор с 2014 года, когда государство разрешило частные инвестиции в отрасль. Многие занялись производством спутников, но некоторые, включая Space Pioneer, сосредоточились на разработке многоразовых ракет, которые могут значительно сократить расходы на космические миссии.

Испытательные полигоны таких компаний расположены главным образом в прибрежных районах Китая, недалеко от моря, но есть и такие, которые находятся глубоко внутри страны, как испытательный центр Space Pioneer в Гунъи.