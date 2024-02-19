Вакцины от коронавируса незначительно повышают риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Как передает Bloomberg, к таким выводам пришли исследовательские центры Global Vaccine Data Network.

Речь идет среди прочего о повышенном риске миокардита (воспаления сердечной мышцы) от таких мРНК-вакцин, как Pfizer, BioNTech и Moderna, а также о риске образования тромба в головном мозге после векторных вакцин, таких как вакцина Vaxzevria, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Кроме того, векторные вакцины исследователи связали с повышенным риском развития синдрома Гийена-Барре — аутоиммунной болезни, при которой иммунная система ошибочно поражает собственные периферические нервы.

Исследование показало, что миокардит систематически возникал после первой, второй и третьей дозы мРНК-вакцин. Первая и четвертая дозы вакцины Moderna оказались связаны с увеличением риска перикардита — воспаления тканевой оболочки сердца (перикарда).

После введения векторной вакцины были выявлены повышенные риски поперечного миелита. Как векторные, так и мРНК-вакцины исследователи связали с повышением риска возникновения острого рассеянного энцефаломиелита.

За последние три года в мире ввели более 13,5 млрд доз вакцин против коронавируса, что в одной только Европе спасло более 1 млн жизней, отмечает Bloomberg. Тем не менее, у небольшой части привитых возникли негативные последствия, что вызвало споры о пользе вакцинации.

Нынешнее исследование Bloomberg называет крупнейшим на сегодняшний день глобальным исследованием для оценки безопасности вакцин. Исследователи изучили данные 99 млн привитых из восьми стран.