Управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покинул свою должность из-за отсутствия серьезного опыта в авиапроме. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники в отрасли.

О том, что генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты, стало известно 25 ноября. Богинский руководил компанией «Яковлев» с 2021 года, Тимофеев возглавлял «Туполев» с января.

Управляющим директором компании «Туполев» станет заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Ранее он уже руководил «Туполевым» в 2009-2014 годах.

«Экономисты, юристы… Там, где надо рулить финансовыми потоками, ставят таких. В итоге в авиастроение вложили уже триллионы, но все съедено. Людей тасуют, а результата нет. Они не имеют отношения к технике, не работали с настоящими большими коллективами», — заявил один из источников «Бизнес Online».

По его словам, назначение Бобрышева на пост управляющего директора «Туполева» «сродни революции».

«Чтобы вы понимали: до сегодня назначение такого человека на высокий руководящий пост в авиапроме было немыслимым. Почему назначение Тимофеева я воспринимал положительно? Пусть он не понимает в производстве, но по-настоящему болеет за авиацию и способен действовать на энтузиазме. Сегодня это уже много. Считаю, что он, вообще-то говоря, не виноват: назначили — согласился», — пояснил собеседник издания.

По словам одного из неназванных собеседников издания, приход Бобрышева дает надежду на то, что пришло понимание серьезности ситуации с самолетами. «Надо возрождать профессиональное управление авиационной деятельностью — чисто из профессионалов. Их осталось мало, но они есть», — отметил он.

Источники связали отстранение Бобрышева от руководства компании с конфликтом, который возник у него с главой ОАК Михаилом Погосяном из-за решения объединить «Туполев» и Казанский авиазавод в феврале 2013 года. Руководство заводом было поручено Бобрышеву, однако в конце 2013 года он покинул Казанский авиазавод (КАЗ) и «Туполев».

По словам собеседников издания, причиной конфликта стали планы ОАК по упразднению предприятий полного производственного цикла и сохранению лишь главных компетенций, куда входят проектирование, управление поставщиками, сборка и послепродажное обслуживание.

Бобрышев, в свою очередь, выступил против передачи остальных работ на аутсорсинг дочерним фирмам и поставщикам. Он также скептически относился к организации технопарка на территории Казанского авиационного производственного объединения, резиденты которого должны были стать производителями комплектующих, так как считал это шагом в сторону деградации завода.