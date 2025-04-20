Южная Корея не будет сопротивляться американским пошлинам из-за «исторического долга» республики перед США. Об этом заявил Financial Times исполняющий обязанности президента Хан Док Су.

Политик отметил «огромную» роль США в том, что Корея стала «такой, как сейчас». После «разрушительной» Корейской войны 1950-1953 годов США предоставили республике помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности, пояснил Хан Док Су. Это позволило сделать Южную Корею «очень комфортной инвестиционной средой для иностранцев», — сказал и.о. президента.

«Наше промышленное процветание, наше финансовое развитие, наша культура, рост и богатство во многом обусловлены помощью Соединенных Штатов», — добавил он.

Исходя из этой благодарности Сеул на торговых переговорах с администрацией США будет стремиться найти взаимовыгодные решения вместо того, чтобы воспринимать действия Вашингтона «как цель, против которой мы должны бороться», сказал Хан Док Су.

Южная Корея готова обсуждать с США «нетарифные торговые барьеры», в том числе непрозрачное ценообразование на фармацевтику, отказ импортировать некоторые виды американской говядины и сетевые сборы с американских поставщиков контента, включая Netflix.

Хан Док Су признал, что отдельные отрасли корейской экономики могут пострадать «от некоторых проблем» в результате переговоров, но либерализация торговли с США «повысит благосостояние корейского народа».

Президент США Дональд Трамп в начале апреля объявил о введении «взаимных» пошлин в отношении иностранных торговых партнеров страны, которые облагают пошлинами американские товары. Для Южной Кореи ставка составила 25%. И.о. президента республики после этого поручил правительству принять все возможные меры в ответ.

Позже Трамп приостановил на три месяца введение пошлин для более чем 75 стран, которые запросили торговые переговоры с США и не стали вводить ответные тарифы. Переговоры между США и Южной Кореей пройдут на следующей неделе с участием министров финансов двух стран, сообщает «Ренхап».