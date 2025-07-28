Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск). Российской делегации во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым и членам экипажа в аэропорту вручили цветы.

Время пути из Москвы в столицу КНДР составило около восьми часов. Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск 27 июля. Полет осуществляла авиакомпания Nordwind на Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Объявления на борту делались на русском и корейском языках. Обратный рейс пройдет 29 июля в 09:00 по местному времени (3:00 мск).

Росавиация в начале июля выдала Nordwind допуск на полеты в Северную Корею. 18 июля началась продажа билетов Москва-Пхеньян, их стоимость начиналась от 44,7 тыс. рублей.

Глава Минприроды России отметил, что полеты будут осуществляться раз в месяц. По словам Козлова, запуск этого рейса — историческое событие. Он также подчеркнул важность соединения Москвы и Пхеньяна.

О том, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения в июне говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До столицы Северной Кореи раньше можно было долететь только из Владивостока и доехать поездом из Москвы или Хабаровска. Прямое железнодорожное сообщение запустили 17 июня после пятилетней паузы, связанной с пандемией COVID-19.