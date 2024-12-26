Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Как пишет Медиазона*, поводом для составления административного протокола стало интервью журналисту Юрию Дудю*, которое Эйдельман* дала еще два года назад.

Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента.

Тамара Эйдельман* — российский педагог, радиоведущая и блогер. С 1986 по 2021 год работала в московской школе № 67 в качестве учителя истории и обществознания, а позже получила должность заведующей кафедры истории.

В октябре 2019 года создала YouTube-канал, на котором регулярно выкладываются видео, где Эйдельман* выступает в качестве рассказчика и рассуждает на различные исторические темы. Сейчас ее блог включает более 200 лекций.

Помимо ведения канала, Эйдельман* была автором и лектором цикла детских аудио-курсов по истории для Arzamas, занималась литературным редактированием издания «Такие дела» и вела авторский цикл «Против течения: история гражданских конфликтов», посвященный мирной борьбе людей за свои права.

В 2022 году после начала боевых действий на Украине, Эйдельман* раскритиковала действия руководства России и переехала в Лиссабон. Через полгода после этого российский Минюст внес ее в реестр иностранных агентов.

В июне 2024 года против Эйдельман* завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Поводом для этого стала запись авторской программы историка, в которой правоохранители усмотрели «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов