Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, который был признан виновным в убийстве сожительницы — аспирантки СПбГУ — и незаконном хранении оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст приговора.

«Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена Почетного легиона, орден Почетного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — говорится в документе.

Орден Почетного легиона — французский национальный орден, который был учрежден Наполеоном Бонапартом в мае 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену — знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Соколова признали кавалером ордена в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн. Историк неоднократно читал лекции в университете Сорбонна.

Соколов был задержан в ноябре 2019 года после того, как он пытался выбросить в реку Мойку человеческие останки. Следствие установила, что жертвой сотрудника СПбГУ стала аспирантка университета Анастасия Ещенко. Суд первой инстанции установил, что историк во время конфликта выстрелил в нее из обреза у себя в квартире, а после расчленил тело и пытался избавиться от останков.

В декабре 2020 года Соколова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Защита историка потребовала отменить приговор полностью и отправить дело на новое рассмотрение или переквалифицировать действия историка на убийство в состоянии аффекта, а за хранение оружия назначить условный срок. В сентябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменения.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории, в частности, истории Франции времен Наполеона. Автор нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века. В 1976 году Соколов основал первую в СССР группу военно-исторической реконструкции. Позже на ее основе появилось все современное движение военно-исторической реконструкции в России.