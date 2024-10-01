Крупный международный разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY массово уволила россиян из своих офисов на Кипре, в Венгрии и Сербии. Об этом рассказали бывшие сотрудники в соцсети Х.

По их утверждению, руководство пригласило сотрудников на онлайн-встречу с отделом кадров. На планерке всем сотрудникам якобы отключили камеры и микрофоны, а также запретили писать в чат. Затем без объяснения причин им объявили об увольнении и отключили корпоративные доступы.

«Уволили всех, кто с паспортом РФ. Я когда наблюдал за тем, как каскадно увольнения идут, сидел подсматривал в шину AD, и судя по тому, что видел, не уволены держатели венгерских паспортов», — рассказывает один из работников ABBYY в Х.

Один из бывших сотрудников ABBYY, который попал под увольнение, рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости» о сокращении более 300 человек с российским гражданством. По словам собеседника канала, им не объяснили причины и не делали возможности высказаться. После увольнения работникам пришли соглашения о выплате зарплаты за один-два месяца и документы об отсутствии претензий к компании. При этом часть уволенных получит деньги только за две недели работы, говорит источник.

Экс-сотрудники ABBYY утверждают, что 1 октября 2024 ожидается новая волна сокращений. Они предполагают, что это может быть связано с подготовкой компании к банкротству, заменой россиян на более дешевых сотрудников из Индии или риском информационной безопасности.

Сейчас на платформах Х и Linkedin опубликованы несколько десятков постов экс-сотрудников компании из Сербии, Кипра и Будапешта о поиске новой работы, обратили внимание «Осторожно, новости». Всего, по данным канала, увольнения могли коснуться более сотни человек. При этом работников штаб-квартиры компании в Калифорнии сокращения не затронули, добавляет Mash.