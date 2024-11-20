Итальянская полиция обнаружила коллекцию артефактов из погребальной сокровищницы, предположительно принадлежавших этрусским принцессам и незаконно выкопанных из огромной подземной гробницы в регионе Умбрия, пишет Guardian.

Находки, среди которых косметические принадлежности, восемь урн и два саркофага с останками женщины 40-45 лет в одном из них, были извлечены из гипогея — подземного сооружения, принадлежавшего влиятельной этрусской семье, которая жила между 300 и 100 годами до н. э. Часть этого древнего захоронения была обнаружена в 2015 году фермером, который обрабатывал землю недалеко от города Читта-делла-Пьеве.

Расследование, проведенное итальянским отделом по борьбе с преступлениями в сфере искусства, было открыто в начале 2024 года, когда детективы наткнулись в соцсетях на фото реликвий, оценочная стоимость которых составляет 8 млн евро. Двое «расхитителей гробниц» выложили их в поисках покупателей за рубежом.

Подозреваемыми оказались двое местных бизнесменов, один из которых был настолько беспечен, что выложил собственное фото с одним из трофеев, — он, кстати, является владельцем земли, где расположен гипогей. Полиция прослушивала телефоны обоих и вскоре определила, откуда были извлечены артефакты.

Мужчин арестовали по обвинению в краже и торговле краденым. Среди изъятых у них предметов — четыре бронзовых зеркала, костяной гребень и сосуд для духов, до сих пор сохранивший след аромата, а также кувшины, которые обычно использовались этрусскими женщинами во время банкетов.

Это одно из самых значительных открытий этрусских артефактов, сделанных в результате полицейского расследования, заявили эксперты. Этрусская цивилизация развивалась в Италии — главным образом в Умбрии и Тоскане — на протяжении сотен лет до появления Римской республики, и ее следы сохранились в обоих регионах.

В 2022 году в комплексе бань, построенных этрусками в тосканском Сан-Кашано-деи-Баньи была найдена коллекция из 24 бронзовых статуй, возраст которых составляет 2,3 тысячи лет. Среди них есть изваяние эфеба, спящего рядом с богиней здоровья Гигиеей, вокруг руки которой обвилась змея.

Итальянская полиция регулярно изымает реликвии, украденные расхитителями гробниц. На протяжении многих лет эти преступники наживали состояния, раскапывая археологические памятники Италии и похищая сокровища, чтобы продать их торговцам произведениями искусства по всему миру.