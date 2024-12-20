Президент России Владимир Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В ноябре 2024 года в Большом театре состоялась премьера оперы «Риголетто», которую поставил Джанкарло дель Монако. В интервью «Российской газете» итальянский режиссер рассказывал, что посотрудничать с Большим театром его пригласил худрук Валерий Гергиев. Помимо этого, он планировал начать работу над «Аидой» в Мариинском театре и «Набукко» в Минске.

«Я такой режиссер, который был уже везде. <…> Но возможность работать в Москве, в Большом, в одном из главных театров мира для меня не только огромная честь, но и совершенно особая личная ситуация, одна из высоких точек моей судьбы», — поделился режиссер в ноябрьском интервью.

Он объяснил, что у его отца — тенора Марио дель Монако — на сцене Большого был один из «самых ярких успехов в его жизни» в опере «Кармен».

Джанкарло дель Монако родился 28 декабря 1943 года в Венеции. Учился игре на фортепиано и трубе, окончил Лозаннский университет в Швейцарии.

Свой первый спектакль он поставил в 1965 году на сцене Греческого театра в Сиракузах — это была опера «Самсон и Далила». В 1975 году вместе с отцом основал оперный фестиваль Монтепульчано, а после стал его художественным руководителем.

Дель Монако руководил различными театрами и фестивалями, а также поставил более 100 опер на сценах США, Европы, Латинской Америки, Австралии и Китая.

В интервью «Российской газете» он отмечал, что с недавних пор в западных театрах якобы начала доминировать «культура отмены», которая «совсем не вдохновляет». В России, по его словам, этого нет.