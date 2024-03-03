Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно перебралась в Россию, поскольку считает ее «по-настоящему свободной страной». Об этом она заявила на лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, ее слова передает ТАСС.

Кнайсль рассказала, что выучила русский язык, но пока не чувствует себя до конца уверенно, когда на нем говорит. В то же время в России экс-глава австрийского МИД, как она утверждает, ощущает себя как дома. «Я чувствую человеческое тепло», — поделилась она.

Кнайсль отметила, что планирует построить дом на востоке России. Ранее она жила в деревне Петрушово под Рязанью, а затем переехала в Санкт-Петербург.

Несмотря на переезд и планы по поводу собственной недвижимости, российское гражданство Кнайсль получать по-прежнему не собирается. Такую позицию она объясняет тем, что права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной.

«Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», — объяснила она.

Другие заявления Кнайсль

Интервью Путина Карлсону. Кнайсль рассказала, что смотрела интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что сказанное Путиным «не было новостью для многих граждан России», поскольку он «часто обращается к российской аудитории».

«На этом уровне было очень полезно узнать, какова была мотивация интервьюера объяснить всю подоплеку происходящего в Украине», — заявила Кнайсль.

Присутствие западных войск на Украине. Экс-министр иностранных дел Австрии назвала присутствие западных войск на Украине «общеизвестным секретом». По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц признал этот факт, «когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы», а Вооруженные силы Британии уже тренируют украинский спецназ.

«Они там есть»? Что пишут СМИ о присутствии военных из ЕС на Украине

Подход к решению проблем в России и Европе. По словам Кнайсль, в России решают проблемы, а не жалуются на них. «В Австрии, в Европе есть выражение «это проблема», а в России за время моего пребывания я слышала, что это звучит следующим образом: «Как мы будем это решать?»», — цитирует ее слова ТАСС.

Закон и свобода в ЕС. Кнайсль выразила обеспокоенность тем, что закон и свобода в ЕС слова якобы «исчезают». Она добавила, что возможно справиться с экономическими санкциями, но если вы «теряете душу, закон и свободу, то это потом преодолеть невозможно».

Чем известна Карин Кнайсль

Бывшая глава австрийского МИДа (2017-2019) и экс-член совета директоров «Роснефти» (2021-2022) Карин Кнайсль известна российской публике благодаря танцу с президентом России Владимиром Путиным на собственной свадьбе в 2018 году. Некоторые австрийские политики тогда раскритиковали Кнайсль за то, что она пригласила на свадьбу российского лидера, и призвали ее подать в отставку.

В конце 2019 года Кнайсль выпустила книгу для детей на русском языке «Принц Евгений: от безвестности к европейскому признанию». В сентябре 2020 года она покинула Австрию и переехала во Францию. На ее сайте указано, что ей пришлось сделать это «не по своей воле» — причиной стали постоянные угрозы в ее адрес. В июне 2022-го Кнайсль окончательно покинула Европу.

С 2022 года Кнайсль регулярно приезжала в Россию — читала лекции в вузах, выступала в СМИ и посещала политические мероприятия. Тогда она заявляла, что не намерена оформлять российское гражданство, а также пока не планирует навсегда переезжать в страну.

За две недели до начала военной операции на Украине Кнайсль заявила РИА Новости, что Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, когда говорил об однополярности современного мира. Кроме того, по ее мнению, с тех пор все стало «еще хуже и сложнее». В начале марта 2022 года в беседе с «Известиями» она выразила мнение, что страны Европы в переговорах с Россией по безопасности не проявили достаточно дипломатической изобретательности.

В августе 2023 года Кнайсль переехала до конца лета в деревню Петрушово Рязанской области. В сентябре того же года она переехала жить в съемную квартиру Санкт-Петербурге.