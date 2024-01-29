Военный трибунал Рима приговорил бывшего офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвиняемого в коррупции и шпионаже в пользу России, к 29 годам и двум месяцам тюремного заключения, сообщает агентство ANSA. При этом в параллельном процессе, проходившем в гражданском суде, присяжные запросили для обвиняемого меньший срок.

58-летнего Вальтера Биота задержали 30 марта 2021 года на парковке в пригороде Рима во время встречи с сотрудником российского диппредставительства. При себе у мужчины обнаружили коробку с наличными и электронный носитель информации. Биота обвинили в передаче секретных сведений за деньги сотруднику посольства России.

По версии следствия, бывший военный офицер сфотографировал документы НАТО, к которым у него был допуск, и собирался передать данные представителю российского посольства. Как передавало ANSA, 47 документов находилось под грифом «секретно», 57 — «конфиденциально», а еще девять — «очень конфиденциально».

В марте 2023 года суд приговорил Биота к 30 годам тюремного заключения. Но после апелляционного процесса, длившегося почти десять месяцев, решение было пересмотрено и срок наказания мужчине снизили до 29 лет и двух месяцев.

Защита бывшего офицера отмечала, что ни одна из назначенных по делу проверок не была выполнена, а сам ход расследования оставался засекреченным.

19 января в параллельном процессе в суде общей юрисдикции присяжные приговорили Биота к 20 годам заключения. Сторона обвинения запрашивала для подсудимого наказание в виде 18 лет лишения свободы.