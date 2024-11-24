Октябрьский районный суд города Иваново удовлетворил ходатайство следователя по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» и арестовал обвиняемого в этом преступлении — технического директора ГК «Интертехника» Алексея Морохова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Морохова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК — в хищении в особо крупном размере, на сумму более 32 млн рублей. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По решению суда он взят под стражу в СИЗО до 12 января 2025 года, но защита обжаловала его арест.

По данным ТАСС, Морохова задержали 13 ноября — в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело. Обвинение ему было предъявлено на основании показаний свидетелей, которые назвали техдиректора «Интертехники» причастным к хищению средств. Защита просила поместить мужчину под домашний арест или выпустить под залог, но следствие и прокуратура ходатайствовали о том, чтобы его содержали под стражей в СИЗО.

О подробностях этого дела ТАСС сообщал 21 ноября со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их словам, один из подрядчиков «Калашникова» предположительно похитил у концерна крупную сумму при выполнении государственного оборонзаказа.

Вместо оговоренных двумя контрактами деталей представители подрядчика поставили концерну более дешевые китайские изделия, импортированные с октября 2023 года по ноябрь 2024 года. Собеседники агентства подчеркнули, что представители подрядчика «заведомо знали о несоответствии качества данных деталей техническим требованиям».

Более того, как установило следствие, еще на момент подписания договоров с «Калашниковым» предполагаемые виновники хищения были осведомлены о том, что подрядчик не имеет возможности выполнить принимаемые на себя обязательства.

По данным ЕГРЮЛ, которые приводит РБК, Алексей Морохов является владельцем 50% ООО «Интертехника», а издание «Иваново Live» называло его мужем члена ивановского областного правительства — главы департамента туризма Майи Силкиной. Как указано в системе СПАРК, до назначения на этот пост 1 февраля 2024 года Силкина сама владела половиной «Интертехники».