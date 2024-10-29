Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом «Анастасия Ивлеева», сообщает РИА Новости.

Под данным агентства, заявка на регистрацию товарного знака направлена в Роспатент. Когда Ивлеева подала заявку не говорится. РИА Новости отмечает, что сейчас она решила расширить перечень товаров и услуг.

«Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности», — сообщила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

По словам эксперта, подача заявки в Роспатент говорит о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика, и охватить более широкий ассортимент товаров и услуг.

Блогер также является учредителем ООО «Коленки пчелы», которое было создано в 2021 году. Организация занималась выпуском чипсов и энергетиков под брендом Easy Peasy. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», за 2023 год «Коленки пчелы» заработали 2,8 млрд руб.

В 2021 году Forbes назвал Ивлееву самым богатым российским блогером, оценив ее состояние в $2,7 млн. По данным Ассоциации блогеров и агентств, Ивлеева вошла в тройку популярных российских Youtube-блогеров, которым удалось увеличить рекламные доходы в 2022 году, в то время как у остальных звезд видеохостинга из топ-10 доходы снизились.

В декабре 2023 года Ивлеева оказалась в центре скандала из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голые»). Военкоры, депутаты и патриотические общественники возмутились тем, что звезды развлекаются подобным образом, пока ведутся боевые действия на Украине. Участники вечеринки столкнулись с отменой концертов и эфиров, разрывом контрактов. Многие записали видео с извинениями и отметились поездками в Донбасс. Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. руб. за организацию мероприятия, а ритейлеры прекратили работать с продукцией Easy Peasy. В июне 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета Анастасии Ивлеевой из-за долга на сумму 11,4 млн руб.