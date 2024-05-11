Власти Украины вывезли почти 1775 человек, проживавших в нескольких районах Харьковской области, написал в телеграм-канале глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он уточнил, что 1048 местных жителей было эвакуировано из Чугуевского района, 440 человек — из Харьковского, 12 человек — из Богодуховского. Еще 275 человек были эвакуированы волонтерами, но откуда — не уточняется.

Эвакуация также происходит из Волчанска Харьковской области, где, по данным на 2022 год, проживает более 17 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации города Волчанска Тамаз Гамбарашвили в беседе с «Громадьским радио».

«Сейчас мы эвакуируем население. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов», — добавил он.

По словам Гамбарашвили, многие жители предпочитают покидать город на собственном транспорте, а вместе с гуманитарным грузом вывозят тех, у кого нет возможности сделать это самостоятельно. Сейчас в Волчанске остаются около 3 тыс. жителей.

Прорыв российской армии под Харьковом и «новая волна наступления»

Утром 10 мая Минобороны Украины сообщило о «попытке прорыва ВС России линии обороны под прикрытием бронетехники» на Волчанском направлении.

«Атаки были отражены, но продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта были подтянуты резервные подразделения», — говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.

Незадолго до этого заявления информацию об обострении ситуации в Харьковской области подтвердил глава региональной администрации Олег Синегубов. По его словам, обстрелы усилились на севере региона — прежде всего удары наносились по Волчанску, который находится в пяти километрах от границы и примерно в 10 километрах от Шебекино Белгородской области.

В результате атаки на приграничные районы Харьковской области один человек погиб и пятеро пострадали, написал Синегубов в своем телеграм-канале. Также в ходе ночных обстрелов в Купянске погиб мужчина, еще несколько человек пострадали, в том числе в самом Харькове, заявил глава региональной администрации.

11 мая Минобороны России сообщило о взятии четырех сел и поселка в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.

Также в Минобороны отметили, что было нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области.

По данным ведомства, украинская сторона за сутки потеряла до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины лейтенант Андрей Коваленко назвал действия российской армии в приграничных районах Харьковской области «прогнозируемыми», поскольку у россиян есть ресурсы «к обострению в приграничье».

Украинский военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с «РБК-Украина» заявил, что с помощью подобных действий российская армия пытается «нащупать слабину» ВСУ в обороне на севере Харьковской области. По словам Селезнева, цель российской армии — заставить украинские войска переместить часть «важных стратегических резервов» вместо других «чрезвычайно важных» участков в приграничные районы Харьковской области. Он предполагает, что сегодняшняя попытка прорыва — не последняя, поэтому ВСУ необходимо «работать на опережение».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Харьковскую область «новой волной контрнаступательных действий». По его словам, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали об атаке и «рассчитывали свои силы». Минобороны России, в свою очередь, не комментировало информацию о предполагаемом начале наступательных действий в этом регионе.