Специалисты из скандинавских стран, включая Данию, вывозят из украинского Николаева секретные документы о советских судостроительных разработках, утверждает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По его словам, иностранцы-гражданские контролируют работу всех судостроительных предприятий города.

«Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева», — рассказал собеседник агентства. Он убежден, что скандинавские бизнесмены собираются использовать советские исследования и чертежи в своем производстве.

На Украине эти документы времен СССР, когда на николаевских заводах строили тяжелые авианесущие крейсеры, хранились в архивах, причем некоторые помечены грифом «секретно», но никого не интересовали, а теперь их свободно отдают иностранцам, заявил источник РИА Новости.

По его словам, специалисты из скандинавских стран полностью контролируют все николаевские судостроительные предприятия, «активно работают» там, «ведут себя как хозяева и начальники». «Особенно выделяются датчане, их много», — говорит собеседник агентства.

Он уточнил, что иностранцы, включая представителей скандинавских стран, часто посещают находящийся в Николаеве крейсер «Украина», интересуются его состоянием и устройством — и, «возможно, организуют там штаб».

Ракетный крейсер «Украина»

Ракетный крейсер «Украина» — четвертый и последний в своей серии — при разделе флота ВМС СССР в 1993 году достался Украине в недостроенном состоянии и с тех пор стоит на причале Николаевского судоремонтного завода им. 61 коммунара. На момент передачи он был готов на 95%, его планировали сдать в 1994 году.

Украинские власти, включая министров обороны, неоднократно заявляли о необходимости продать судно за границу, поскольку его содержание обходится слишком дорого, а вывод в море даже при условии достраивания будет не по силам: на месяц плавания потребовалось бы 1,5 тыс. тонн солярки и 500 человек личного состава.

В период президентства Леонида Кучмы «Украину» покрасили с одного борта, и до 2004 года на борту жили военные. Эксперты отмечали, что оптимальным вариантом была бы продажа или перепрофилирование крейсера в туристический объект или музей, поскольку даже его утилизация на металлолом обойдется Украине слишком дорого.