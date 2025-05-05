Автомобиль папы римского Франциска будет переоборудован в передвижной медицинский пункт и передан в сектор Газа для оказания помощи детям в соответствии с распоряжениями самого понтифика. Об этом пишет Servizio Informazione Religiosa.

По данным издания, Франциск лично обратился с соответствующей просьбой в благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме перед своей смертью. В настоящий момент члены организации уже занимаются реконфигурацией автомобиля вместе с сотрудниками своего шведского отделения.

«С помощью этого автомобиля мы сможем добраться до детей, к которым сегодня нет доступа, в то время как система здравоохранения в Газе почти полностью разрушена», — заявил руководитель шведского отделения Caritas Петер Брюн.

Автомобиль будет переоборудован под нужды врачей, которые будут находиться в нем вместе с водителем. Его планируется снабдить оборудованием для диагностики, обследования и лечения включая экспресс-тесты для выявления инфекций, наборы для наложения швов, шприцы, иглы, кислородные баллончики, вакцины, а также холодильник для лекарств.

Как отмечает SIR, на протяжении двух месяцев гуманитарный коридор в Газу остается заблокированным из-за действий израильской армии

«Этот автомобиль олицетворяет любовь, заботу и близость, проявленные Его Святейшеством к самым уязвимым, которые он выражал на протяжении всего кризиса», — прокомментировал решение понтифика генсек Caritas в Иерусалиме Антон Асфар.

Асфар также обратился с призывом к немедленному и долгосрочному прекращению огня и назвал работу своей организации в Газе свидетельством «непоколебимой приверженности здоровью и благополучию общества».