Агентство внутренней безопасности (ABW) и Пограничная служба Польши выслали из страны проживавшего в городе Быдгощ (Куявско-Поморское воеводство) гражданина России, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как сообщило Польское агентство печати (PAP), россиянина выдворили из Польши еще 1 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

В заявлении ABW, которое приводит агентство, также говорится, что в районе Быдгоща выявлены еще два иностранца, которые могли заниматься шпионажем в пользу России и Беларуси.

Кроме того, PAP цитирует заявление Бюро национальной безопасности страны, в котором утверждается, что в 2016—2023 годах польская контрразведка выявила деятельность якобы «более 100 российских и белорусских шпионов, проводивших разведывательные операции против Польши». Все они были выдворены из республики.

В июле польское издание Gazeta Polska сообщало, что в республике по делу о шпионаже в пользу России задержаны 15 человек — граждане Беларуси, России и Украины. Издание отмечало, что им грозит до десяти лет лишения свободы.

В материале утверждалось, что задержанные планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Они якобы получали задания из Москвы, получая вознаграждение в криптовалютах, которые затем обменивались на наличные деньги.

В начале августа координирующий работу спецслужб министр внутренних дел Мариуш Каминьский сообщал в соцсети X, что Агентство внутренней безопасности задержало «еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью».

Каминьский отмечал, что 16-й подозреваемый — гражданин Беларуси Михаил А., который занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел «пропагандистскую деятельность» в пользу Москвы.

В польской прокуратуре тогда заявляли, что задержанному в рамках расследования деятельности шпионской сети предъявлено обвинение в работе на иностранную разведку.

В середине августа Каминьский сообщил об аресте еще двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».

В ноябре Люблинское отделение Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности Польши завершили расследование, касающееся «шпионской сети», которая якобы действовала в пользу российской разведки, передавала радиостанция RMF FM. По ее данным, прокурор предъявил 16 подозреваемым обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши.

В национальной прокуратуре республики тогда же заявили, что подозреваемые действовали на территории Польши с января по март 2023 года в Хелме, Медыке, Пшемысле, Жешуве, Варшаве, а также в других регионах страны, «проводили мероприятия, ориентированные на выявление объектов критической инфраструктуры, в том числе военных объектов и морских портов». Кроме того, по утверждению стороны обвинения, члены сети якобы «поддерживали связь со своими заказчиками и сообщали результаты своей деятельности, за что получали вознаграждение».