Жителей поселка Родниковый в пригороде Майкопа эвакуируют из-за атаки украинских беспилотников, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, в ночь на 10 октября пригород Майкопа подвергся атаке дронов. Жертв и пострадавших нет, но произошел пожар. Что именно горит — Кумпилов не уточнил, возгорание тушат сотрудники МЧС.

«Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым», — подчеркнул он.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил, что из-за ночной атаки в городе усиленны меры безопасности. При этом все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Данные о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения, которые распространяются в Сети, глава города назвал «ложными». «Ситуация находится под полным контролем профильных ведомств и правоохранительных структур. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — подчеркнул Митрофанов.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что атака была направлена на аэродром.

Всего за ночь российская ПВО уничтожила 92 украинских беспилотника: 7 в Краснодарском крае, 12 в Курской области, 9 в Ростовской, 4 в Брянской, по два — в Белгородской области и Крыму, один в Воронежской области, 15 — над Азовским морем, отчиталось Минобороны России.