Из России выдворят родителей подростка, который неделю назад напал с ножом на сверстников в школе Краснодара. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, суд установил, что родители мальчика — граждане Армении — нарушили режим пребывания на территории России.

По сообщению краснодарского издания 93.RU, драка в школе №94-Ф поселка Российский произошла вечером 6 декабря. Восьмиклассник ударил ножом двух сверстников, в результате 13-летний мальчик был ранен в области груди, живота и бедра, а 15-летний получил ранение стопы. Пострадали еще трое подростков, у одного из них диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.

Прикубанский районный суд Краснодара признал обоих родителей подростка виновными по ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда либо режима проживания на территории России). Им назначен штраф в размере 2 тыс. рублей с административным принудительным выдворением за пределы страны.

В отношении самого 14-летнего подростка, напавшего на школьников, возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК (хулиганство). Суд ранее избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий — среди прочего, мальчику запретили выходить из жилого помещения с 21:00 до 08:00, пользоваться интернетом, посещать школу или места массового скопления людей.

Помимо уголовного дела о хулиганстве, Следком возбудил дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). В филиале школы № 94 усилили меры безопасности, заключив договор с новой охранной организацией.