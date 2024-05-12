Из-под завалов в Белгороде, где обрушился подъезд многоэтажки, достали тела нескольких человек. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и пресс-служба МЧС.

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Сотрудники МЧС делают все, чтобы спасти жизни людей, которые еще могут быть под завалами, отметил губернатор.

«К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — сообщили позже в МЧС.

«Только что из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, слава Богу, он жив. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — рассказал Гладков в другом сообщении.

По его словам, пострадали 20 человек, включая двоих детей. Полуторамесячного младенца с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ожогом лица и шеи готовят к перевозке в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, в сопровождении реаниматолога. 16-летний подросток получил баротравму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, он лежит в реанимации детской областной клинической больницы.

«11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Ещё шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение», — сообщил Гладков.

Ранее глава региона отмечал, что в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

В Минобороны России сообщили, что в жилой дом попали фрагменты одной из сбитых украинских ракет комплекса «Точка-У». По данным МО, средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

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