Утром 3 февраля в Петропавловске-Камчатском в рабочем кабинете был убит директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов, пишет «Камчатское время». По данным «Камчатка-информ», в мужчину, предположительно, стреляли из охотничьего самозарядного карабина «Вепрь».

Позже в управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». По данным ведомства, 67-летний соучредитель гостиничного комплекса выстрелил в голову из охотничьего оружия 45-летнему гендиректору отеля «из-за неприязни, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью».

В СК добавили, что стрелявший сообщил о содеянном в правоохранительные органы.

«В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

По данным Amur Mash, задержанный — соучредитель отеля Валерий Трофимов.

«Его задержали на месте, сейчас будут проверять на состояние опьянения», — пишет телеграм-канал.

Гостиничный комплекс «Петропавловск» расположен на проспекте Карла Маркса. По открытым данным, его учредителями являются с января 2016 года являются Руслан Кузнецов и с марта 2022-го Наталья Пестина.