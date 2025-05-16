Экс-директор ФБР Джеймс Коми опубликовал пост в соцсети Х, который сын президента США Дональда Трампа расценил как угрозу в адрес его отца. Коми опубликовал фото ракушек, выложенных в виде чисел 8647.

На сленге «86» может означать исключение, уничтожение. Изначально в ресторанном бизнесе так обозначалась исключенная по какой-либо причине позиция в меню. В числе «47» можно увидеть намек на самого Трампа, так как он является 47-м президентом США.

«Джеймс Коми призывал убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумец!» — написал Трамп-младший в соцсетях, выложив скрин поста Коми.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что Секретная служба США начала официальное расследование. Она подчеркнула, что пост Коми рассматривается как потенциальное подстрекательство к убийству экс-президента Трампа, а подобные угрозы, по её мнению, не подпадают под защиту Первой поправки. Глава ФБР Кэш Патель выразил готовность оказать полное содействие Секретной службе в расследовании.

В интервью Fox News бывший директор ФБР Джеймс Коми пояснил, что его публикация представляла собой лишь «политическую метафору», навеянную увиденными на пляже ракушками. Он добавил, что не приемлет насилие в любом виде, и удалил пост.

«Я не знал, что у некоторых ребят эти цифры ассоциируются с насилием. Никогда бы не подумал», — заверил Коми.