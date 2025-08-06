Четыре человека погибли в результате детонации взрывного устройства в Тульской области, сообщает в телеграм-канале пресс-служба регионального СУ СК России.

«По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, на месте работает следственная группа. Ее работу координирует и.о. руководителя следственного управления Никита Севостьянов.

«С целью восстановления объективной картины произошедшего будут назначены судебные экспертизы, а также проведены иные необходимые следственные действия», — добавили в СК.

По данным «Осторожно, новости», инцидент произошел на фоне ссоры 32-летнего Алексея К. с 23-летним Савелием К. и его другом, 29-летним Андреем Ц.

«Раньше они общались, но в последнее время стали часто конфликтовать с Алексеем, потому что тот подозревал, что Савелий употребляет наркотики. По словам знакомых погибших, это происходило из-за „понятий“ Алексея, который считал себя местным „криминальным авторитетом“», — пишет телеграм-канал.

«Осторожно, новости», выяснили, что Алексей неоднократно был судим, в том числе за вымогательство, кражу, неправомерное завладевание авто и причинение особо тяжкого вреда.

«В 2023 году над ним установили административный надзор после того, как он вновь был осужден за вымогательство», — отмечает канал.

Знакомые участников конфликта отметили, что Алексей снова был осужден и из колонии уходил на военную операцию. Мужчина, по данным «Осторожно, новости», недавно вернулся домой.

Издание отмечает, что «этой ночью» у них с Савелием произошел конфликт, и Алексей достал гранату, которую забрал с военной операции.

«Произошел взрыв, на месте погибли трое человек: сам Алексей, Андрей и отец Савелия. Самого Савелия повезли в больницу, он скончался по пути», — добавил телеграм-канал.