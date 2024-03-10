Беспилотник, который пытался атаковать промышленное предприятие в Ленинградской области, стал причиной введения плана «Ковер» в петербургском аэропорту Пулково. О том, что БПЛА самолетного типа был сбит силами ПВО в районе поселка Форносово Тосненского района, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора Ленинградской области, в результате уничтожения беспилотника «жертв и разрушений нет». Информацию о сбитом дроне подтвердило Министерство обороны России. В его телеграм-канале сообщается, что около 18:00 была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

В Росавиации уточнили, что все ограничения на посадку самолетов и их вылет из Пулково были сняты в 18:22. «За время их действия на запасные аэродрома ушли три рейса», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее издание «Подъем» делилось предположением о том, что причиной введения плана «Ковер» в Пулково могло стать задымление от мощного пожара в ангаре на территории промзоны Горелово на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом.

Первым об ограничении на вылеты и посадку самолетов в Пулково сообщил телеграм-канал «112». В его сообщении был опубликован скриншот онлайн-сервиса FlightRadar, который отображает данные о перемещении самолетов гражданской авиации. На нем было видно, что большое количество самолетов скопилось на некотором отдалении от аэропорта в ожидании разрешения на посадку.