Российские туристы застряли в Египте после решения Евросоюза запретить турецкой авиакомпании Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), в субботу утром туристы вылетели в Москву, задержка составила более 11 часов.

Как отмечали в АТОР 29 марта, Southwind Airlines базируется в Анталье и пользуется популярностью у российских туристов. После того, как в ЕС авиакомпанию посчитали связанной с Россией и запретили ей летать над территорией ЕС, вылет рейса с российскими туристами из Шарм-Эль-Шейха был отложен.

По данным АТОР, был задержан вылет рейса под кодом авиакомпании Air Cairo SM903. «По предположению источника, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили», — говорится в пресс-релизе от 29 марта.

30 марта в АТОР сообщили, что туристы застрявшего в Египте рейса Air Cairo уже подлетают к Москве, поскольку туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли их рейсом авиакомпании Southwind.

«Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 4:27 местного времени. Туристы ожидали вылета в отелях», — отметили в АТОР.

Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom 25 марта отказало Southwind Airlines в разрешении начать полеты между Турцией и Финляндией, посчитав, что контроль над авиакомпанией в действительности осуществляют не граждане Турции, а российские структуры.

После этого турецкое издание Turizm Güncel сообщало, что Евросоюз по этой же причине отказал Southwind Airlines в разрешении совершать полеты между Турцией и странами объединения. По данным издания, решение вступило в силу немедленно после объявления о нем в четверг, 28 марта.

Согласно данным на сайте Southwind Airlines, авиакомпания была создана в Турции 15 апреля 2022 года для перевозок россиян на курорты страны. Компания базируется в Анталье, в августе 2023 года она совершила первый рейс в Россию.